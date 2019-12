Mercato - L'OM s'intéresse à Boulaye Dia

Buteur au Vélodrome dès la première journée de championnat (victoire 0-2 de Reims), Boulaye Dia a tapé dans l'oeil de l'Olympique de Marseille. À en croire L'Equipe, les dirigeants olympiens se sont renseignés sur l'avant-centre champenois, qui en est à 5 réalisations au total cette saison (en 16 matchs de Ligue 1).

Aucune négociation n'a toutefois encore été entamée autour de l'avenir du jeune attaquant (il vient de fêter ses 23 ans), sous contrat jusqu'en 2022 et dont la cote est estimée entre 7 et 10 millions d'euros (source CIES), et il faudra probablement attendre l'été 2020 pour que cette piste soit creusée davantage par les Provençaux. Cette marque d'intérêt pour un joueur de ce profil doit en tout cas inquiéter Valère Germain (29 ans), dont le temps de jeu s'affaiblit (9 titularisations en L1) et le contrat expire prochainement (juin 2021).