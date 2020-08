Mercato - L'OM sent le bon coup avec Caio Henrique

En quête d'un renfort pour son couloir gauche défensif, l'Olympique de Marseille aurait des vues sur le défenseur latéral de l'Atlético Madrid, Caio Henrique (23 ans). Selon La Provence, qui révèle l'information en ce samedi soir, une arrivée de l’Auriverde sur la Canebière serait du domaine du possible. De retour chez les Colchoneros après plusieurs prêts dans son pays (Parana, Fluminense et Gremio), le Brésilien devra se contenter, au mieux, d'un rôle de doublure de luxe la saison prochaine, Renan Lodi étant un titulaire indiscutable de Diego Simeone.

Toujours selon nos confrères méridionaux, le joueur, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, serait ouvert à un départ et les Ciel-et-Blanc pourraient tenter de l'acquérir via un prêt (avec ou sans option d'achat) ou dans le cadre d'un transfert sec. Dans ce dossier, a priori abordable, les Olympiens devront toutefois dompter la concurrence lusitanienne du Benfica Lisbonne et du FC Porto.