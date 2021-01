Mercato - L'OM serait en pole position pour Arkadiusz Milik

L'Olympique de Marseille serait en pole position pour récupérer Arkadiusz Milik. L'attaquant de 26 ans souhaite quitter Naples dès cet hiver pour avoir du temps de jeu.

En quête d'un attaquant pour le mercato hivernal, l'Olympique de Marseille se penche sur le dossier menant à Arkadiusz Milik. Depuis quelques jours maintenant, le nom du Polonais de 26 ans revient avec insistance du côté de la cité phocéenne et les rumeurs enflent. Ainsi, ce dimanche, le Corriere dello Sport explique que Milik souhaite quitter Naples dès cet hiver pour avoir du temps de jeu dans la perspective de l'Euro 2021.

Dans ce sens, la piste menant à l'OM est présentée comme séduisante par nos confrères italiens, puisque Marseille est en quête d'un buteur dès ce mois de janvier. On apprend, également, que l'Atlético Madrid, qui était le favori dans le dossier, n'est pas prêt à miser plus de 5 millions d'euros pour le Polonais. Alors que Naples attend entre 8 et 10 millions d'euros, l'OM dispose, justement, de ce montant pour son enveloppe mercato. Marseille est donc le club en pole position pour récupérer l'attaquant napolitain.