Mercato - L'OM serait passé à l'action pour Steven Mendoza

Surprenante, la rumeur Steven Mendoza prend du corps à Marseille, qui serait récemment entré en contact avec Amiens en vue de faire venir l'attaquant colombien.

André Villas-Boas a beau répéter à l'envi que son effectif ne sera pas renforcé cet hiver, il n'empêche pas les rumeurs sur de potentielles arrivées à l'OM de circuler. L'une d'elles concerne Steven Mendoza et un hypothétique intérêt du club marseillais à son endroit. D'après les informations de Canal Plus, les dirigeants provençaux sont même concrètement passés à l'action en prenant contact avec leurs homologues amiénois.

Deux ans après son arrivée à Amiens, le globetrotteur colombien (il a joué au Brésil, en Inde et aux Etats-Unis) a trouvé de la stabilité dans le club de la Somme, où il s'est adapté à l'exigence physique du championnat de France. "Depuis que je suis ici, je me rends compte que c’est beaucoup plus physique que ce que je m’étais imaginé", confiait Mendoza dans une interview à MadeinFOOT, début 2019. Un an plus tard, il est au coeur de l'une de ses meilleures saisons en carrière (6 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues).

Il n'empêche que la convoitise d'un club comme l'OM, actuel 2e au classement et plus que jamais en lice pour une accession à la Ligue des Champions, pour un joueur de ce calibre et dont la marge de progression est peu perceptible (il fêtera ses 28 ans en fin de saison), peut surprendre. D'autant plus que c'est dans le secteur offensif que le groupe de Villas-Boas est le plus fourni, en attendant le retour imminent de Florian Thauvin. Au moins, un potentiel transfert ne pèserait pas bien lourd sur des finances olympiennes déjà fragiles : sa cote est estimée entre 4 et 7 millions d'euros par le CIES.