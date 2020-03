Mercato - L'OM songe à rapatrier Rony Lopes !

Selon les informations du média espagnol Diario de Sevilla, l'Olympique de Marseille serait intéressé par les services de Rony Lopes, qui possède un bon de sortie à l'issue de la saison.

Après la réussite du recrutement d'Alvaro Gonzalez, prêté avec option d'achat par Villarreal, Andoni Zubizarreta pourrait faire marcher une nouvelle fois son réseau espagnol pour renforcer l'OM cet été. Le directeur sportif marseillais, qui travaille en étroite collaboration avec André Villas-Boas, travaillerait sur un très gros coup d'après le Diario de Sevilla : le retour en Ligue 1 de Rony Lopes

Recruté pour 25 millions d'euros l'été dernier, en provenance de l'AS Monaco, Rony Lopes, une recrue estampillée Monchi, est un gros flop en Andalousie. L'ailier portugais ne compte, en effet, que 12 petites apparitions (dont 3 en Liga) avec l'écurie de Julen Lopetegui pour un seul but marqué, et disposerait, déjà, d'un bon de sortie pour l'été prochain. Les Sévillans auraient bien aimé se séparer du joueur en janvier mais le Portugais (24 ans) avait déjà disputé un match avec Monaco...

Ainsi, cet été, l'ancien joueur de Lille et de Manchester City devrait être mis à la porte par Monchi avec un prix à la baisse, en raison de son très faible rendement. Le DS hispanique dispose d'ailleurs de très bonnes relations avec l'OM à la suite de l'achat de Lucas Ocampos pour 15 millions d'euros et souhaiterait renforcer son milieu avec un autre joueur phocéen : Maxime Lopez. De là à imaginer un échange de bons procédés entre Marseillais et Sévillans pour les deux joueurs...