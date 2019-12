Mercato - L'OM songerait à rapatrier un ancien latéral de L1

Sauf énorme surprise, le mercato d'hiver devrait être on ne peut plus calme à l'Olympique de Marseille, en manque de liquidités pour se renforcer. Mais le club phocéen, deuxième de la Ligue 1 à la trêve, reste malgré tout attractif et les rumeurs affluent en cette fin décembre. La dernière en date nous provient d'Italie et affirme que le défenseur latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam (28 ans), serait dans les petits papiers des Ciel-et-Blanc.

L'information émane du quotidien transalpin La Repubblica, qui ne donne aucune indication sur la somme susceptible d'être alignée par le club des Bouches-du-Rhône pour le natif de Saint-Priest-en Jarez, encore lié jusqu'au 30 juin 2022 avec les pensionnaires du San Paolo. Arrivé en janvier 2014 au Napoli en provenance de l'ASSE, Faouzi Ghoulam n'a pris part qu'à cinq petites rencontres de Serie A cette saison.