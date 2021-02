Mercato - L'OM tient un accord de principe avec Jorge Sampaoli !

Pablo Longoria continue son énorme travail avec l'OM ! Alors qu'il doit gérer le départ de Villas-Boas depuis mardi, le dirigeant espagnol aurait déjà un accord de principe avec Jorge Sampaoli à en croire AS.

Après l'annonce de la démission d'André Villas-Boas, Pablo Longoria est en quête d'un nouvel entraîneur. Le directeur du football phocéen, qui a déjà sondé Maurizio Sarri et Rafael Benitez, aurait déjà un accord de principe avec un technicien, et non des moindres. Selon les informations de AS, c'est Jorge Sampaoli qui aurait trouvé un terrain d'entente avec le club marseillais !

Actuellement en poste à l'Atlético Mineiro au Brésil, l'Argentin de 60 ans souhaite toutefois aller au bout du championnat brésilien avant de partir. Il ne lui reste que quatre matchs à jouer puisque la Ligue Brésilienne se termine le 26 février prochain. Toujours d'après AS, la direction sportive de l'OM est prête à attendre l'ancien entraîneur de Séville et du Chili. Le club andalous est d'ailleurs sa seule et unique expérience en Europe.