Mercato - L'OM va faire signer Pape Gueye

Pape Gueye, qui a fait faux-bond à Watford, où il devait s'engager cet été à l'issue de son contrat au Havre, va finalement signer à l'OM.

Les dirigeants marseillais n'ont jamais été aussi actifs que depuis vendredi et la présentation d'un projet de rachat du club par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. Après avoir acté la prolongation de Dimitri Payet ce week-end, puis celle de Marley Aké et le transfert définitif d'Alvaro Gonzalez ce mardi, Jacques-Henri Eyraud et ses équipes ont semble-t-il bouclé la première recrue de leur mercato estival. Il s'agit de Pape Gueye, qui s'est entendu avec l'OM sur les bases d'un contrat de quatre ans. L'information, dévoilée par L'Equipe, nous a été confirmée.

L'OM a fait fort pour convaincre Gueye, convoité un peu partout dans l'Hexagone. Rennes, Nantes, Metz et surtout Angers s'étaient également activés ces derniers jours. Il faut dire que l'opportunité de recruter un jeune joueur prometteur (21 ans), en fin de contrat avec Le Havre, était belle. Watford l'avait d'ailleurs saisie il y a plusieurs mois, en lui faisant signer un pré-contrat dès le 15 janvier. Son arrivée avait même été officialisée le 29 avril par les Hornets, mais le joueur leur a fait faux-bond, s'estimant lésé par son ancien agent à l'origine du deal avec le club anglais. Son nouveau conseiller a lui repéré des irrégularités dans le contrat et, il y a quelques jours, Gueye a fait savoir la "fin de tout lien contractuel avec Watford".

Signature imminente

La complexité de cette affaire, que les pensionnaires de Premier League pourraient décider de prolonger, n'a en tout cas pas découragé les dirigeants marseillais, ni André Villas-Boas, qui avait validé le profil du milieu de terrain et qui envisagerait d'en faire un titulaire à court terme. Gueye doit passer sa visite médicale dans la soirée et l'officialisation de sa signature devrait intervenir très rapidement.