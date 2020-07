Mercato - L'ombre de Messi projetée sur le Duomo de Milan, l'Inter calme le jeu

Alors que la rumeur Lionel Messi a déjà circulé à plusieurs reprises du côté de l'Inter Milan, depuis le début de l'été, une chaîne de télévision détenue par le groupe Suning, propriétaire du club nerazzurro, a trouvé bon de faire la promotion du choc de ce mardi soir face à Naples avec un visuel représentant l'ombre de l'attaquant argentin projetée sur le Duomo de Milan. Assez pour enflammer la toile et laisser croire aux supporters intéristes que l'arrivée de la Pulga pourrait se réaliser cet été, un an avant la fin de son contrat au FC Barcelone.

Un espoir de courte durée, puisqu'il a été anéanti quelques heures plus tard par le directeur général de l'Inter, Beppe Marotta. "On parle d'une icône, d'un joueur que tout le monde désire. Mais cela reste dans le domaine des pensées et le montage d'aujourd'hui n'est qu'un jeu. Ce n'était pas mon idée", a assuré le dirigeant milanais à Sky Sports. "La famille Suning a déjà injecté plusieurs millions dans le club, mais en réalité je crois qu'aucune équipe italienne n'est capable d'acheter un joueur comme Messi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est utopique."