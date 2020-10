Mercato - La déception de M'Baye Niang concernant son faux-départ à l'OM

Annoncé proche d'un départ de Rennes durant tout l'été, M'Baye Niang (25 ans) va finalement rester du côté de la Bretagne. Promis à Saint-Etienne ces derniers jours, l'attaquant sénégalais a finalement été remballé par les Verts en raison de "l’intervention de plusieurs agents qui a rendu impossible la finalisation de l’opération".

Pour L'Equipe, le Rennais est aussi revenu sur son faux-départ à Marseille en début de mercato, lui qui souhaitait à tout prix rejoindre la cité phocéenne. "Avec mes agents ? On se dit la vérité. Mon transfert à Marseille a échoué. J’étais déçu mais je n’ai pas remis en cause toutes les choses qu’ils ont faites. Ils m’ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l’oublier. C’est clair que j’étais déçu de ne pas aller à Marseille".