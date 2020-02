Mercato - La FIFA va restreindre les prêts !

La FIFA s'apprête à changer les règles du jeu pour les prochains mercatos... Les prêts seront très bientôt limités et un fonds pour financer en partie les indemnités de formation va être créé.

Réunie ce jeudi en Suisse à Zurich, la commission des parties prenantes de la FIFA - qui se compose des représentants des clubs, des ligues et des joueurs mais également des associations membres, des confédérations et de l'administration de la FIFA - a pris de nouvelles mesures pour réformer le système des transferts et limiter les prêts pour les joueurs de 22 ans et plus. Ainsi, une limite de huit prêts entrants et sortants sera instaurée avec une période de transition, à compter de la saison prochaine. Cette limite passera ensuite à six entrants et sortants d’ici l’exercice 2022-2023, avec un maximum de trois prêts entrants et trois prêts sortants entre les mêmes clubs.

Par ailleurs, la commission a également approuvé la création d'un fonds pour financer, en partie, le paiement des indemnités de formation. Ledit fonds sera financé par un prélèvement supplémentaire de 1% sur les frais de transfert. La mise en place de ce système a pour but d'encourager et de récompenser les efforts faits par les clubs dans le domaine de la formation. Autre avantage, non négligeable : les paiements seront automatisés via le nouveau Centre d'échange de la FIFA. Les clubs auront donc la garantie de percevoir leur indemnité de formation, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Cette proposition sera soumise au Conseil de la FIFA en vue de son entrée en vigueur en 2022.