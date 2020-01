Mercato - La fin de la retraite dorée en Chine

La Super League a décidé d’imposer un salaire maximum de 200 000 euros par mois alors que nombre d’expatriés touchent, actuellement, 5 à 10 fois cette somme.

Pays de cocagne où l’argent coule à flots pour les footballeurs, la Chine a finalement décidé d’encadrer le salaire des joueurs de la Super League. Déjà dans les tuyaux depuis la saison dernière, le fédération chinoise a décidé, à deux mois de la reprise du championnat, de contrôler les émoluments des joueurs à un maxima de 200 000 euros par mois. Cette décision ne touchera pas les contrats en cours mais sera activée à l’orée de l’année 2020.

"Nos clubs ont trop dépensé et notre football professionnel n'a pas été géré de manière durable. Si nous ne prenons pas de mesures en temps opportun, je crains que cela ne s’effondre" a avoué Chen Xuyuan, dirigeant du football chinois, auprès de l'agence de presse Xinhua. À l’instar des Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Marko Arnautovic (Shanghai SIPG) et consorts, le Brésilien Oscar (Shanghai SIPG) touche un salaire mirobolant de 480 000 euros par semaine. En fin de contrat en 2020 comme son compatriote et coéquipier Hulk, il devrait retourner en Europe d’ici peu. Que Gareth Bale se rassure, il restera encore les pays du Golfe pour s’assurer une retraite aux frais de la princesse.