Mercato - La Fiorentina veut venir à la rescousse de Piatek

Arrivé au Milan AC en janvier dernier, Krzysztof Piatek (24 ans) avait débuté sur les chapeaux de roues avant de marquer le pas. Cette saison, l'international polonais n'a trouvé le chemin des filets qu'à 4 reprises, en 17 apparitions en Serie A. Son faible rendement coïncide avec le mauvais début de saison du club lombard, seulement 11ème du championnat, à 8 points de la première place européenne. Suite à l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien du Genoa devrait voir son temps de jeu réduire et pourrait être motivé par un départ cet hiver.

Or, selon Sportmediaset, la Fiorentina serait prête à l'accueillir afin de le relancer. Il pourrait s'agir d'une opération gagnant-gagnant puisque la Viola occupe la 15ème place et ne compte que 3 points d'avance sur la zone de relégation. Néanmoins, le Milan ne laissera pas partir son attaquant pour moins de 35M€, soit son prix d'achat l'hiver dernier. Non disposée à débourser un tel montant, la Fio pourrait tenter d'obtenir un prêt avec option d'achat.