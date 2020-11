Mercato - La franche mise au point de Laurent Blanc sur son avenir

Dans un entretien accordé ce dimanche à l'émission Téléfoot, Laurent Blanc (55 ans), l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux (2007-2010), de l'équipe de France (2010-2012), et du Paris Saint-Germain (2013-2016), a abordé la question de son avenir. Un avenir que le Cévenol imagine bien loin du monde professionnel, qui "est en train de prendre une direction qui ne (lui) plaît pas forcément".

"Je reviendrai sûrement, mais ça ne sera certainement pas avec des adultes mais plutôt avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur", a indiqué le technicien français, libre de tout contrat depuis son éviction du Paris Saint-Germain en 2016. Le quadruple champion de France avec les Girondins de Bordeaux (2009) et le Paris Saint-Germain (2014, 2015, 2016) a ensuite confessé un manque d'intérêt de plus en plus grand pour le football actuel, basé principalement sur une "spéculation totale" sur les joueurs : "Le métier d'entraîneur est de plus en plus difficile. On valorise désormais des joueurs pas par rapport à ce qu'ils font sur le terrain, mais à ce qu'ils génèrent ou pourraient générer comme valeur financière. On demande aux entraîneurs de faire prendre de la valeur aux joueurs. On les achète 10 (millions d'euros) pour les revendre 30 ou 40. C'est comme ça, il faut s'adapter", a-t-il conclu.