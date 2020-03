Mercato - La grosse révélation d'un dirigeant de Boca Juniors sur l'avenir de Cavani

Edinson Cavani (33 ans) arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Concernant l'identité de son prochain club, une rumeur prend de plus en plus d'ampleur. Un intérêt de Boca Juniors avait initialement été évoqué par un média uruguayen. Diego Forlan son ancien coéquipier en sélection avait réagi à cette rumeur avec beaucoup d'enthousiasme, imaginant tout à fait son compatriote avec ce maillot. Désormais, la rumeur gagne en crédit, et les récentes affirmations de Jorge Bermudez, le directeur sportif du club, vont avoir une forte résonance. Il l'affirme, El Matador "veut jouer à Boca".

Bermudez déclare, "le transfert de Cavani est un souhait mais aussi une possibilité. Connaissant Juan Riquelme, sa proximité avec Forlan et le type de joueur qu'il est, je crois que cela pourrait arriver très bientôt". En tout cas, c'est ce qu'il "espère". "Son arrivée serait un bénéfice pour le club, pour ce que nous voulons accomplir" ajoute-t-il. "C'est un professionnel, un homme d'une capacité impressionnante, il nous donnerait un gros coup de main s'il venait à Boca. Je pense que le dossier Cavani ne sera pas une question financière. C'est un vrai souhait et il me semble que les signes sont clairs : il veut jouer à Boca". Courtisé par l'Atlético Madrid l'hiver dernier, Cavani pourrait quitter l'Europe cet été après sept ans passés à Paris.