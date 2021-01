Mercato - La grosse révélation de Sergio Ramos à Florentino Pérez concernant l'intérêt du PSG !

Libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, puisqu'il est en fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas réglé son avenir. S'il a toujours le Real Madrid dans son coeur, le défenseur espagnol de 34 ans serait toujours en désaccord avec la direction madrilène, notamment d'un point de vue financier (mais également la durée du contrat). Et mercredi dernier, avant le match contre Elche, le capitaine madrilène a discuté avec son président Florentino Pérez à l'hôtel et a sorti la carte de la concurrence et notamment du PSG.

D'après El Chiringuito, Ramos aurait fait savoir à son Président qu'il attendait une offre du PSG : "Quelqu'un du PSG m'a dit qu’ils vont faire une super équipe avec moi et Messi" aurait-il déclaré d'après les informations du présentateur Josep Pedrerol.