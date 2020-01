Mercato - La Juve a reçu deux offres pour Demiral

Arrivé dans les rangs turinois l'été dernier en provenance de Sassuolo, Merih Demiral a connu des premiers mois difficiles en raison de la concurrence. Initialement quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Bonucci, Chiellini et De Ligt, l'international turc a intégré le onze de la Vieille Dame face au Bayer Leverkusen le 11 décembre dernier en Ligue des Champions et a ensuite enchaîné trois autres titularisations. Son statut a donc considérablement évolué ces dernières semaines, mais son avenir à la Juve n'est pas certain, d'autant plus que des offres commencent à arriver.

D'après Gianluca Di Marzio, Leicester et le Borussia Dortmund ont formulé une offre. Celle des Foxes s'élève à 30 millions d'euros, tandis que celle du club allemand atteint les 40 millions d'euros. S'il venait à rejoindre la formation anglaise, il pourrait y retrouver son compatriote Caglar Söyüncü. Toutefois, les dirigeants turinois ne savent pas encore ce qu'ils souhaitent faire avec leur joueur et des discussions concernant son avenir devraient avoir lieu prochainement.