Mercato - La Juve pose les barbelés pour Emre Can

Le coordinateur technique de la Juventus Fabio Paratici a fait un bref point sur le mercato au micro de la Sky. Alors que son équipe affronte Cagliari à 15h00, le dirigeant affirme, haut et fort, qu'Emre Can, non inscrit dans la liste de la Juve en LDC, ne partira pas cet hiver.

“Emre Can ne partira pas. Il est important pour nous et on veut le garder" a-t-il déclaré. Des propos qui vont tordre le cou aux rumeurs d'échange entre Leandro Paredes (PSG) et le milieu de terrain allemand. Can (25 ans) a disputé 7 matchs de Serie A cette saison (272 petites minutes).