Mercato - La Juve propose Alex Sandro et Miralem Pjanic au PSG

Selon la Gazzetta, la Juventus est prête à envoyer deux joueurs à Paris pour pouvoir récupérer Mauro Icardi : Alex Sandro et Miralem Pjanic.

Intéressée de longue date par Mauro Icardi, la Juventus Turin espère bien le récupérer cet été, lui qui est prêté avec option d'achat par l'Inter au Paris Saint-Germain. Pas certain de rester dans la capitale, où il a fini par être installé sur le banc les quelques semaines précédant l'arrêt du championnat, l'attaquant argentin alimente les rumeurs mercato en Italie.

Ce lundi, la Gazzetta dello Sport fait ainsi sa Une sur le "tango" annoncé entre Icardi et Higuain. Pour être plus précis, le média italien estime que Pipita (32 ans, 8 buts en 34 matchs TCC) quittera très probablement la Juve cet été, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2021. Une fin de carrière en MLS est d'ailleurs envisagée ! Et pour le remplacer, Mauro Icardi est la piste prioritaire du côté de la Vieille Dame. Consciente que le PSG a la possibilité de l'acheter pour 65 millions d'euros, la Juve espère bien pouvoir négocier, dans la foulée, avec les Franciliens pour le récupérer.

Toujours selon le quotidien au papier rose, les Turinois songent à faire du troc pour pouvoir mettre la main sur l'attaquant, auteur de 20 buts cette saison avec Paris (31 matchs). Et afin de faire craquer le PSG et ne pas dépenser un centime, la Juve pourrait proposer Miralem Pjanic (30 ans, 32 matchs TCC) et Alex Sandro (29 ans, 31 matchs TCC), tous deux pistés depuis plusieurs saisons par le Paris SG. Un échange gagnant-gagnant pourrait-il ainsi se profiler ? Pour rappel, le PSG est déjà en quête d'un latéral gauche suite au départ à la fin de la saison de Layvin Kurzawa, et les noms se multiplient comme celui d'Alex Telles ce dimanche. En revanche, si Icardi venait à quitter Paris, Leonardo devra trouver un nouveau numéro 9 pour le Parc des Princes !