Mercato - La Juve suit de près les pépites italiennes

Après avoir remporté huit titres de champion d'Italie consécutifs, la Juventus Turin devra probablement se battre jusqu'au bout pour acquérir le neuvième, la faute à l'Inter Milan, revenu au premier plan sous l'impulsion d'Antonio Conte et actuel leader de Serie A à la différence de buts. Afin de se renforcer pour parvenir à son objectif, la Vieille Dame s'active pour le mercato hivernal. Très peu utilisé par Maurizio Sarri (7 apparitions en championnat), Emre Can (25 ans) pourrait être inclus dans un échange avec le Paris Saint-Germain, dans le but de faire venir Leandro Paredes (25 ans) dans le Piémont.

Mais les dirigeants turinois ne s'arrêtent pas là. A en croire les informations de Tuttosport, le directeur sportif du club, Fabio Paratici, suit attentivement plusieurs pépites italiennes. Parmi elles, il y a le milieu offensif romain Nicolo Zaniolo (20 ans), auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues cette saison. L'ailier de la Fiorentina Federico Chiesa (22 ans, 3 buts, 5 passes en 15 matchs cette saison) est également dans les petits papiers du DS turinois, tout comme le très courtisé Sandro Tonali (19 ans), milieu défensif de Brescia.