Mercato - La Juve va payer 80 millions au Barça pour récupérer Arthur !

Voilà déjà l'un des gros mouvements du mercato estival. En effet, la Juve aurait trouvé un accord avec le Barça pour le transfert d'Arthur.

Selon les informations de Sky Sports, la Juventus Turin et le FC Barcelone viennent de tomber d'accord pour le transfert d'Arthur cet été. Le milieu de terrain brésilien de 23 ans ferait l'objet d'un transfert de 80 millions d'euros pour signer à la Juve ! Un montant énorme qui ferait les affaires du Barça, puisque le club espagnol devait trouver 70 millions d'euros avant le 30 juin prochain pour boucler son exercice en positif.

Les deux clubs vont désormais négocier pour le transfert de Pjanic, qui ferait le chemin inverse. Ils ont sans doute gonfler les valeurs des deux joueurs afin de répondre aux exigences du fair-play financier. Le Barça a notamment fait ce genre de mouvement l'an passé, avec l'échange entre Cilessen et Neto pour un montant quasi similaire, ou la Juve avec Man City pour les transferts de Danilo et Cancelo. Il reste tout de même à trouver un terrain d'entente entre les Catalans et les Turinois puisque la Juve estime Pjanic à 70 millions d'euros, un montant jugé trop gros par les Barcelonais.