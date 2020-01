Mercato - La Juve veut échanger Rabiot et une énorme somme d'argent pour Pogba

Adrien Rabiot, six mois et puis s'en va ? La Juventus souhaite le retour de Paul Pogba au bercail. Pour parvenir à ses fins et faire céder Man United, la Vieille Dame compte mettre Adrien Rabiot dans la balance, ainsi qu'un gros chèque.

Paul Pogba fera-t-il son retour à la Juventus Turin ? Le milieu de terrain français de 26 ans, handicapé par de nombreux problèmes à la cheville cette saison (7 apparitions seulement), a émis le souhait de quitter Manchester United l'été dernier. S'il n'a pas été écouté, le champion du Monde 2018 espère bien faire ses valises durant le mois de janvier et la Juve reste très intéressée.

Les dirigeants italiens, qui ont empoché 105 millions d'euros en août 2016 pour l'envoyer à Manchester, comptent bien sortir le chéquier pour le rapatrier. D'après The Sun, la Juve souhaiterait d'ailleurs se servir d'Adrien Rabiot pour baisser la note, étant donné que Man United attend, environ, 100 millions d'euros. Ainsi, les Italiens estiment que l'ancien milieu du PSG, qu'ils évaluent à 30 millions d'euros, et un chèque de 70 millions d'euros devraient suffire pour faire craquer les Red Devils. Pour rappel, les Mancuniens étaient intéressés par les services de Rabiot l'été dernier, lorsqu'il était libre de tout contrat.