Mercato - La Juve veut piocher chez les jeunes pépites de l'OL !

À en croire le Corriere dello Sport, la Juventus est intéressée par trois joueurs de l'OL : Amine Gouiri, Rayan Cherki et Houssem Aouar.

Ces dernières années, Jean-Michel Aulas a pris l'habitude d'ouvrir, clairement, les négociations pour ses joueurs avant le mercato d'été. L'an passé, le patron de l'OL avait par exemple annoncé à toute l'Europe que Tanguy Ndbombélé était sur le marché en faisant des appels du pied au PSG ou à Tottenham. Et il a recommencé il y a quelques semaines, avant le huitième de finale aller entre l'OL et la Juventus. En effet, le dirigeant s'est montré emballé à l'idée de voir Houssem Aouar en Italie : "J'aimerais voir Houssem Aouar à la Juve un jour", tout en lançant un appel du pied à son homologue italien : "tôt ou tard, je devrai faire un beau transfert avec mon ami Agnelli". Et selon le Corriere dello Sport, la Vieille Dame a plusieurs Lyonnais dans son viseur.

D'après nos confrères, trois joueurs issus du centre de formation de l'OL intéressent fortement le club turinois, à savoir Houssem Aouar (21 ans), Amine Gouiri (20 ans) et Rayan Cherki (16 ans). Pour le premier nom, il n'y a rien d'une surprise donc et le prix demandé par les Gones serait de 70 millions d'euros. Aouar, lié à son club formateur jusqu'en 2023, serait également dans les petits papiers de Manchester City et du PSG toujours d'après le Corriere dello Sport.

Pour le deux autres pépites de l'OL, la Juve conserve un oeil tout particulier à leurs prestations. Amine Gouiri, étincelant en Youth League depuis le début de la saison (4 matchs, 3 buts), n'a que très peu de temps de jeu en équipe première (5 petites apparitions). Déjà pisté par le Real cet hiver, celui qui est souvent comparé à Karim Benzema est donc dans le viseur d'un nouveau cador européen, lui qui a été freiné dans sa progression l'an passé à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou. Cherki, de son côté, commence à pointer le bout de son nez en équipe première, lui qui compte 12 matchs avec les A (3 buts, 2 passes). La Juve et Lyon pourraient donc faire rapidement affaire...