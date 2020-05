Mercato - La Juve voudrait échanger Pjanic contre Jorginho

A Turin, la Juventus souhaite apporter un nouveau souffle à son milieu de terrain. Alors qu'Adrien Rabiot pourrait prendre la porte après une saison seulement dans le Piémont, les dirigeants turinois pourraient également se séparer de Miralem Pjanic (30 ans). Malgré ses trois années de contrat restantes, le Bosnien ne semble plus entrer dans les plans de Maurizio Sarri pour la saison prochaine et devrait servir de monnaie d'échange. Un chassé-croisé avec le milieu du Barça Arthur a été évoqué mais le Brésilien ne souhaite pas quitter la Catalogne et dans le même temps, le PSG serait intéressé par l'ancien lyonnais.

Mais Sarri semble déjà savoir qui il veut. Il y a trois jours, Fabrizio Romano, journaliste italien, indiquait que la Juve souhaiterait inclure Pjanic dans un échange avec Jorginho (28 ans). Le milieu italien connaît parfaitement l'entraîneur turinois puisque les deux hommes ont déjà collaborés à Naples puis à Chelsea. Ce dimanche, la tendance semble se confirmer puisque le joueur des Blues fait la Une de Tuttosport de l'autre côté des Alpes. Qui de Chelsea ou du PSG obtiendra les services du Bosnien ? Affaire à suivre.

