Mercato - La Juventus a (aussi) contacté le clan Messi

Comme Manchester City et le Paris St-Germain, la Juventus Turin serait concrètement passée à l'action pour Lionel Messi (33 ans). D'après L'Equipe, les dirigeants piémontais ont discrètement contacté le père et agent de la star, Jorge, après qu'elle a officiellement demandé au FC Barcelone de partir cet été. L'idée de rassembler sous le même maillot Messi et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs joueurs du monde depuis quinze ans, a probablement fait saliver les Bianconeri. Elle sera toutefois compliquée à concrétiser, notamment sur le plan financier.