Mercato - La Juventus aurait placé Dybala sur le marché !

Blaise Matuidi a été le premier de cordée, mais d'autres départs importants pourraient intervenir cet été à Turin. Andrea Pirlo souhaite opérer un grand ménage dans l'effectif bianconero et de nombreux joueurs sont concernés. Y compris Paulo Dybala ? D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, il ne s'agit pas ici d'un souhait du nouvel entraîneur, mais plutôt d'une nécessité pour les dirigeants, en quête de liquidités sur ce mercato.

Un départ de la Joya (26 ans), sous contrat jusqu'en 2022 et qui sort de l'une des plus belles saisons de sa carrière (17 buts et 14 passes en 46 matchs toutes compétitions confondues), permettrait effectivement de récupérer un gros chèque. La Juventus espèrerait récolter entre 90 et 100 millions d'euros.