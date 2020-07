Mercato - La Juventus et l'Inter Milan ont coché le nom de Mauricio Pochettino

Apreès plus de 5 ans passés sur le banc de Tottenham, Mauricio Pochettino s'est vu être limogé de son poste d’entraîneur en novembre dernier. Libre de tout contrat, l’Argentin serait la cible de la Juventus et de l’Inter Milan, dont l’avenir de leur entraîneur est souvent remis en question.

Suite au début de saison plus que moyen de son équipe, 14e du championnat après 12 journées, Mauricio Pochettino a été en novembre dernier remercié par Dany Lévy, Président du club de Londres, qui lui avait accordé sa confiance cinq saisons plus tôt. Le technicien argentin est donc libre de tout contrat, et son profil intéresse deux clubs italiens historiques : la Juventus et l’Inter Milan. Le leader de Serie A d’abord, semble peu satisfait de Maurizio Sarri, à la tête de l’effectif depuis l’été dernier. La défaite en finale de la Coupe d’Italie face au rival Napolitain, ainsi que la position délicate du club en Ligue des Champions après son revers 1-0 face à l’OL lors de la première manche du 8e de final n’ont pas joué en sa faveur. En Italie, beaucoup lui ont aussi reproché son incapacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Parmi eux, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala entre autres, assurément deux des plus grands attaquants du monde. Difficile donc pour les tifosi juventini, comme pour la presse transalpine, de trouver des excuses à l’ancien de Chelsea. Fabio Paratici, le directeur sportif, penserait ainsi à Mauricio Pochettino pour remettre sur pied la Vieille Dame, qui met actuellement en péril son 9e Scudetto d’affilée au pays.

L’ombre de l’Inter Milan plane en effet sur la Juventus, 6 petits points derrière l’ogre italien. A sa tête, encore un ancien coach de Chelsea : Antonio Conte. Pourquoi donc l’homme qui a redonné des couleurs à l’Inter serait-il sur le départ ? Et bien parce que l’effectif des nerazzurri, malgré leur place de dauphin, ne semble pas satisfaire pleinement le technicien italien. Bien que Giuseppe Marotta, Président intériste, a affirmé au micro de Sky Italia ne voir "aucun changement" et que le club était "très satisfait" des travaux de Conte, la presse italienne elle, indique que les rapports entre les dirigeants nerazzurri et le natif des Pouilles ne seraient pas au beau fixe. Ce dernier pourrait ainsi décider de plier bagage, un an seulement après avoir pris les rênes de l’Inter Milan. Le cas échéant, le nom de Mauricio Pochettino figurerait en haut de la liste des managers susceptibles de le remplacer à la tête de l’effectif des triples champions d’Europe.

Révélé sur les bancs de l’Espanyol Barcelone, de Southampton et de Tottenham, où il a terminé la saison 2018-2019 en apothéose avec à la clef une finale de Ligue des Champions perdue devant Liverpool, Pochettino, libre depuis son remplacement par Mourinho fin 2019, avait récemment rappelé son envie de trouver un nouveau challenge. D’aucuns l’imaginaient, il y a quelques jours encore, rester en Angleterre pour prendre la direction de Newcastle, en cas de rachat des Magpies par des fonds saoudiens. Mais c’est donc en Italie que l’Argentin pourrait finalement relancer sa carrière, si les situations de Conte et/ou Sarri venaient à s’empirer d’ici à la fin de la saison.