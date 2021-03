Mercato - La Juventus prépare de nombreux départs

Le football traverse une crise économique sans précédent depuis bientôt un an et certains clubs cherchent des solutions pour renflouer leurs caisses. Le piste privilégiée par la plupart des écuries restent de vendre des joueurs afin d'engranger rapidement des liquidités. C'est l'option qu'étudierait la Juventus qui affiche à ce jour des pertes estimées à 113,7 millions d'euros. Étant côté en bourse, la Vieille Dame ne peut pas se permettre d'avoir un tel bilan financier et les dirigeants ont avoué dans un communiqué songer à se débarrasser de plusieurs turinois.

"La Juventus pourrait avoir recours à des opérations de cession de joueurs dans un contexte influencé par la liquidité réduite en raison de la durée de la crise sanitaire" peut-on lire dans celui-ci. Selon les informations de Sport Mediaset, les Bianconeri souhaiteraient réduire leur masse salariale et plusieurs éléments son déjà ciblés. Il s'agirait de Cristiano Ronaldo, Adrien Rabiot, et Aaron Ramsey qui sont trois des onze plus hauts revenus cette saison dans le championnat italien.