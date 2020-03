Mercato - La Juventus revient à la charge pour Marcelo !

De plus en plus concurrencé par Ferland Mendy dans le couloir, Marcelo (31 ans, 11 matches en Liga cette saison, 1 passe décisive) pourrait bien être en train de vivre ses dernières semaines en tant que joueur du Real Madrid. Selon plusieurs médias italiens, la Juventus Turin, intéressée de longue date, serait prête à le recruter et ne lésinera pas sur les moyens pour parvenir à ses fins.

En effet, les Bianconeri seraient disposés à offrir un contrat de quatre ans au latéral gauche brésilien, qui fêtera ses 32 printemps en mai prochain. Reste désormais à connaître les intentions de l'international auriverde (58 sélections, 6 buts), encore lié dans la capitale espagnole jusqu'au 30 juin 2022. Légende de la Casa Blanca depuis son arrivée en 2007, il ne sera transféré que sur sa volonté. Un peu comme ce qu'il s'était passé à l'été 2018 avec le départ de Cristiano Ronaldo... pour la Juventus.