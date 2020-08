Mercato - La Juventus se prononce sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Au coeur des interrogations depuis quelques jours, l'avenir de Cristiano Ronaldo ne fait aucun doute aux yeux des dirigeants turinois, qui souhaitent absolument conserver leur star cet été.

Il fallait s'en douter. A Turin, l'élimination précoce de la Ligue des Champions a placé un gros point d'interrogation sur l'avenir de Cristiano Ronaldo (35 ans). Deux ans après son arrivée dans le Piémont, le quintuple Ballon d'Or n'y a rien remporté d'autre que deux Scudetti et une supercoupe d'Italie, lui qui était venu pour remettre la Juventus sur le toit de l'Europe et la main sur la prestigieuse récompense individuelle, qu'il n'a plus soulevée depuis 2017. Et forcément, cela pourrait l'inciter à mettre les voiles.

De premières rumeurs ont jalonné la presse européenne ces derniers jours. Les révélations de France Football sur son attrait pour le projet parisien ont fait des émules et l'hypothèse d'un transfert au PSG n'a pas tardé à revenir alimenter les débats. Un départ au FC Barcelone a même été imaginé pour l'ancienne idole de Bernabeu. "Tout est faux", a fait savoir l'entourage de CR7 auprès de la presse madrilène, profitant de l'occasion pour rappeler que l'international portugais se sent bien en Italie, où il a l'intention d'aller au bout de son contrat (juin 2022).

Pirlo veut bâtir autour de CR7

Alors d'où sortent ces bruits de couloirs ? Pas de Turin en tout cas. Malgré la volonté de vendre un joueur bankable (Paulo Dybala ?), afin de renflouer les caisses, la Veille Dame tient à Ronaldo et n'envisage pas son départ. C'est en tout cas la position affichée par les dirigeants bianconeri auprès de la Gazzetta dello Sport. Nos confrères italiens ajoutent même qu'Andrea Pirlo souhaite bâtir sa future équipe autour de sa mégastar. Fin du débat ?