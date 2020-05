Mercato - La Juventus souhaiterait récupérer Ansu Fati

Dans le cadre du possible transfert de Miralem Pjanic vers le FC Barcelone, la Juventus Turin souhaiterait récupérer le jeune Ansu Fati.

Depuis plusieurs semaines, Miralem Pjanic semble avoir un pied à Barcelone mais le milieu bosniaque est encore loin d'y avoir mis le second. Le 17 mai dernier, la presse catalane faisait état d'un accord trouvé entre le Barça et la Juve pour le transfert du milieu de terrain de 30 ans. Depuis, le dossier semble au point mort et Sport indique ce samedi que cette transaction est "en danger" suite au refus d'Arthur Melo de faire le chemin inverse.

Après avoir étudié le profil de Nelson Semedo, la Juventus Turin se serait également penché sur le cas d'Ousmane Dembélé dans le cadre d'un échange avec Miralem Pjanic. Mais finalement, les Turinois pourraient tenter d'inclure un autre joueur dans le deal en la personne d'Ansu Fati. Selon Tuttosport, les dirigeants de la Vieille Dame seront prêts à céder leur métronome si leurs homologues catalans acceptent de laisser filer le joueur de 17 ans.

Lancé dans le grand bain cette saison, Ansu Fati a inscrit 5 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues. Rapide, technique, capable de provoquer, il a montré qu'il avait les capacités pour déstabiliser une défense et pour briller au plus haut niveau. Pas sûr, donc, que les Blaugrana acceptent de se séparer de leur virevoltant ailier pour s'offrir les services de l'ancien lyonnais.