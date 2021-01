Mercato - La Juventus Turin commence à s'inquiéter pour Paulo Dybala

Rarement titulaire depuis l'arrivée d'Andréa Pirlo sur le banc de la Juventus Turin (13 matchs toutes compétitions confondues cette saison), Paulo Dybala (27 ans) peine à retrouver son niveau. Les négociations n'avancent pas pour une prolongation de l'Argentin. Pourtant, La Joya a bel et bien reçu une proposition selon son président, Andrea Agnelli. "Il a déjà reçu une offre qui le place parmi les 20 joueurs les mieux payés d'Europe. Nous attendons calmement une réponse. On en attend aussi une sur le terrain. Son ambition est de finir dans le top 5 mondial et on veut le soutenir. Il ne l'est pas aujourd'hui et il le sait", a confié le président de la Vieille Dame, en décembre dernier.

Cependant, la Gazzetta dello Sport avance ce samedi que Dybala pourrait être intéressé par un départ vers l'Espagne pour la suite de sa carrière. Néanmoins, avec la période et la crise qui sévit partout dans le monde actuellement, peu de clubs pourront faire de gros investissements. Cela pourrait nuire à la Juve, car le club devra baisser le prix d'un éventuel transfert au fur et à mesure que le joueur se rapproche de la fin de son contrat. Le dossier agite la direction turinoise depuis plusieurs semaines, tandis que l'attaquant argentin a démenti récemment des envies de départ. Affaire à suivre donc...