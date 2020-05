Mercato - La Juventus veut proposer trois joueurs en échange de Pogba !

Voilà une histoire qui se répète inlassablement à chaque mercato depuis un peu plus d'un an. Paul Pogba quittera-t-il Manchester United ? Et si oui, où le champion du monde 2018 posera-t-il ses bagages ? Désireux de quitter l'Angleterre, La Pioche n'intéresse plus le Real Madrid, et serait désormais désireux de retourner en Italie du côté de la Juventus Turin notamment où il a évolué de 2012 à 2016, un intérêt partagé avec la Vieille Dame. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, le club italien serait prêt à proposer un échange très important incluant trois joueurs.

D'après nos confrères Transalpins, la Juve serait donc prêt à offrir Adrien Rabiot, Douglas Costa et Federico Bernardeschi pour s'adjuger les services du Tricolore dont le contrat se termine en juin 2021 (plus une année en option). Reste à savoir si Manchester United pourrait être intéressé par ces trois profils ou privilégierait plus l'aspect financier et serait désireux d'obtenir des liquidités en échange d'un Pogba qui a connu une saison quasiment blanche en raison notamment de nombreux pépins physiques.