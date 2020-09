Mercato - La Ligue 1 se penche sur Gonzalo Higuain !

Bientôt libéré de son contrat à la Juventus Turin, Gonzalo Higuain a été approché par un ou plusieurs club(s) français, selon son entourage.

Gonzalo Higuain et la Juventus Turin, ce sera bientôt de l'histoire ancienne ! Entré dans sa dernière année de contrat chez les champions d'Italie, où il était arrivé en provenance de Naples en 2016, l'attaquant argentin va résilier. "Le club et (Andrea) Pirlo ont décidé unilatéralement de lui dire au revoir et il faut donc trouver une résiliation qui représente un bon accord pour tout le monde", confirme son frère et agent Nicolas, dans une interview à Tuttosport.

Le clan Higuain, qui ne nourrit aucune amertume envers le nouvel entraîneur bianconero ("nous avons apprécié la franchise de Pirlo, qui a dit à Gonzalo ce qu'il pensait. Cela n'arrive pas toujours et c'était important"), cherche désormais un nouveau point de chute pour le joueur de 32 ans. Il a évidemment déjà reçu des sollicitations, provenant d'un peu partout dans le Monde : la Chine, les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Espagne... et la France ! C'est ce qu'affirme Nicolas Higuain chez nos confrères, sans donner de précision sur les clubs concernés.

Higuain ne restera pas en Italie et ne retournera pas en Argentine

"Il y a eu beaucoup de propositions, mais aucune qui nous fait trembler les jambes. Nous les étudierons calmement, mais deux choses sont sûres : Gonzalo ne jouera plus en Italie. Et surtout jamais à Boca Juniors. Il a grandi à River et n'ira jamais chez ses rivaux", poursuit l'agent du natif de Brest. "Il veut jouer à nouveau et à l'étranger. Peut-être qu'il reviendra en Argentine dans le futur, pas maintenant." Concernant le championnat de France, en revanche, la porte ne semble pas fermée...