Mercato - La liste des courtisans s'allonge pour Thomas Partey

Dans le groupe professionnel depuis 2015, Thomas Partey était revenu à l'Atlético de Madrid cette année-là après plusieurs prêts successifs. Finalement, l'international ghanéen s'est imposé dans l'entrejeu madrilène jusqu'à en devenir un élément déterminant pour former la colonne vertébrale des Colchoneros. Or, sa montée en puissance saison après saison ne laisse pas insensible et de nombreux clubs étrangers lui font les yeux doux.

Après Arsenal, Manchester United ou encore la Roma, AS révèle ce samedi que l'Inter Milan s'ajoute à la liste des clubs intéressés. Surtout, les dirigeants de ces équipes savent que la clause libératoire du joueur madrilène n'est "que" de 50 millions d'euros, une aubaine sur le marché actuel. Néanmoins, il reste un peu d'espoir pour l'Atlético de Madrid puisque Thomas Partey souhaiterait rester au club. Pour cette raison, les dirigeants devraient revaloriser son contrat avec notamment une hausse de salaire et une clause libératoire qui pourrait désormais s'élever à 100M€ ! Une chose est sûre, les Colchoneros devront mettre le paquet s'ils souhaitent conserver le milieu de 26 ans.