Mercato - La mise au point de Meunier sur son avenir

Après quatre saisons sous le maillot parisien, Thomas Meunier est annoncé sur le départ. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur belge serait proche du Borussia Dortmund, à en croire les rumeurs parues dans la presse européenne ces dernières semaines. En cette période de confinement, le joueur de 28 ans a mis les choses au clair pour la RTBF.

"Un joueur libre, international, qui joue dans l'équipe numéro 1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe. Les clubs n'ont pas grand-chose à perdre au niveau de l'investissement, et je pense qu'ils le savent. Ils ont tout à gagner" a-t-il concédé, avant d'évoquer les rumeurs de départ. "Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j'ai vu autant d'articles me liant à Tottenham ou à l'Inter... Je ne comprends pas cet engouement. Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme" a-t-il expliqué.