Mercato - La mise au point de Monchi sur le dossier Koundé/Manchester City

Présent en conférence de presse pour la présentation de Marcos Acuña, le directeur sportif du FC Séville, Monchi a évoqué le cas du défenseur Jules Koundé (21 ans) annoncé avec insistance du côté de Manchester City.

Une année et puis s'en va ? Auteur de performances remarquées sous le maillot du FC Séville, Jules Koundé attise les convoitises. Ce week-end le quotidien espagnol Marca a annoncé que le club andalou a refusé une offre de 55 millions d'euros venant de la part de Manchester City. Jules Koundé, 29 matchs de Liga l'an passé, aurait même déjà trouvé un accord avec le club mancunien selon Foot Mercato. Une information qu'a refuté Monchi en début d'après midi. "Je doute que Koundé ait trouvé un accord avec Manchester City. Il a un contrat avec Séville, a rappelé le directeur sportif sévillan. Après, c'est vrai que ces derniers jours on a reçu l'intérêt d'un club pour Jules. Ils nous ont transmis une offre qu'on a appréciée mais que nous avons refusée."

Clause libératoire de 90 millions

Les négociations ne sont pour autant pas terminées. "Si on a dit non, c'est qu'on a la capacité de dire non, prévient Monchi. Mais s'ils reviennent à la charge nous les écouterons.". Soucieux de renforcer son secteur défensif Manchester City a déjà sorti le chéquier en début de mercato en s'offrant les services de Nathan Aké pour 45 millions. Séduit par le profil et la qualité de relance du défenseur français, Pep Guardiola pourrait insister auprès de ses dirigeants pour faire signer le récent vainqueur de l'Europa League. Une offre de 70 millions pour Koundé pourrait convaincre les dirigeants espagnols. Acheté à 25 millions, transfert record du club, à Bordeaux, Séville pourrait ici réaliser une énorme plus-value.