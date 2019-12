Mercato - La piste Ben Arfa refait son apparition à l'OL

Libre de tout contrat depuis son dernier match joué avec Rennes face à Guingamp en mai dernier, Hatem Ben Arfa serait dans le viseur de Lyon selon L'Equipe. Depuis les blessures de Depay et Reine-Adélaïde, les dirigeants rhodaniens n’ont pas caché leurs intentions à l’approche du mercato. Les pistes de recrutement lyonnaises sont aussi nombreuses que difficiles à réaliser. La bonne pioche viendrait peut-être de l’international de 32 ans (15 sélections).

Formé à l’Olympique Lyonnais, le feu follet est annoncé dans plusieurs clubs depuis quelques semaines (Nantes, Genoa…). Toujours sans point de chute, Lyon souhaiterait s’immiscer dans la brèche afin d’attirer un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1 et dont le talent n’est plus à prouver. Son manque de temps de jeu (il s’entraîne avec un préparateur personnel) et son salaire mirobolant rendent le pari HBA risqué. Le jeu en vaut-il la chandelle pour des Gones en pleine tourmente ?