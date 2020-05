Mercato - La piste de Chelsea en cas d'échec dans le dossier Sancho

Avec les pertes probables de Willian et de Pedro cet été, Chelsea souhaiterait recruter Jadon Sancho dont le départ de Dortmund ne fait presque plus de doute. Mais l'attaquant de 20 ans a l'Angleterre à ses pieds, et c'est Manchester United qui serait en pole position dans ce dossier. En cas d'échec, les Blues cherchent déjà une solution de repli. Selon le Daily Star, le club londonien serait sous le charme de Jesus Corona, l'ailier du FC Porto.

A 27 ans, Corona a marqué 2 buts et délivré 7 passes décisives en 24 matchs de championnat. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues chez d'autres clubs européens. L'Inter Milan et Séville se seraient aussi renseignés sur le joueur polyvalent. Corona est sous contrat avec le club portugais jusqu'en 2022 et sa valeur est estimée par Transfermarkt à 20 millions d'euros. Une somme moindre en comparaison des 130 millions d'euros réclamés par le Borussia pour libérer Sancho.