Mercato - La piste Dele Alli devient crédible pour le PSG

Déjà annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain l'été dernier, Dele Alli (24 ans) serait une nouvelle fois dans la short-list du club de la capitale sur ce mercato hivernal. Et contrairement à ces dernières semaines, l'hypothèse de voir l'international anglais au Parc des Princes est beaucoup plus crédible selon les informations de RMC Sport. Ainsi, nos confrères expliquent que les négociations entre le PSG et Tottenham avancent dans le bon sens. Une issue positive serait, pour la première fois, envisagée par les différentes parties même si de nombreux aspects sont encore à négocier.

Le PSG, qui n'a pas de gros moyens en ce mois de janvier, veut se montrer créatif, comme l'a déjà expliqué Leonardo, et un transfert à 3 équipes pourrait ainsi être étudié. En effet, en raison de l'intérêt grandissant d'Antonio Conte et de l'Inter Milan pour Leandro Paredes, une fenêtre de tir semble ouverte, d'autant plus que Tottenham rêverait de rapatrier Christian Eriksen, qui évolue à l'Inter. Ainsi, dans le meilleur des cas : le Danois retrouverait les Spurs, Paredes irait à l'Inter et Dela Alli aurait enfin la voie libre pour rejoindre le PSG. Reste maintenant à trouver un terrain d'entente qui contente tout le monde, que ce soit les clubs mais aussi les joueurs. Pour rappel, Leandro Paredes ne voulait pas quitter Paris l'été dernier alors que l'Inter était déjà intéressée par ses services.