Mercato - La piste Havertz s'éloigne pour le Real Madrid

En inscrivant l'unique but de la rencontre face à Fribourg vendredi soir (0-1), Kai Havertz est devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à atteindre la barre des 35 buts à moins de 21 ans (il les fêtera le 11 juin). En pleine bourre depuis la reprise du championnat à la mi-mai (5 buts marqués en 4 matchs), le milieu allemand est annoncé dans le viseur du Bayern depuis plusieurs mois. Le président d'honneur du club, Uli Hoeness a d'ailleurs confirmé cet intérêt samedi au micro de Sky Allemagne. "Nous aimerions avoir Havertz mais on a encore du mal à se projeter avec le panorama économique du football". Et dans ce dossier, le club bavarois pourrait griller un autre cador européen, le Real Madrid.

Ce dimanche, le prodige de la Mannschaft fait la Une du quotidien madrilène Marca qui titre : "Havertz devra attendre". Le média espagnol explique que le natif de Aachen était l'un des grands coups prévus par le Real Madrid cet été mais la crise du coronavirus a poussé le club merengue à revoir ses plans. Nos confrères transpyrénéens affirment également que les négociations étaient bien avancées, mais l'opération a désormais de grandes chances de tomber à l'eau. Le Bayern Munich devrait en profiter et accueillir celui qui est encore lié au Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2022.