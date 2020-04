Mercato - La presse catalane dévoile le plan du PSG et de Neymar pour l'avenir

Ce dimanche, la presse catalane révèle le plan prévu par le Paris Saint-Germain pour le futur. Un plan dans lequel Neymar retourne au FC Barcelone.

En Catalogne, il n'y a pas un jour qui passe sans que Neymar ne fasse les gros titres de la presse. Depuis déjà plusieurs semaines, les médias catalans ont relancé le feuilleton et se montrent catégoriques : le numéro 10 parisien va retourner au FC Barcelone cet été. Le discours devient répétitif, rébarbatif et pourtant, chaque jour nos confrères semblent en apprendre davantage sur les projets du Paris Saint-Germain. Ce dimanche, Sport dévoile le plan prévu par le club francilien pour l'avenir.

Comme cela avait été évoqué dans un passé proche, l'une des grandes différences entre l'année passée et cette année serait l'accord du PSG pour négocier un départ de sa star auriverde. Or, d'après le quotidien catalan, cette volonté nouvelle provient du désir de Nasser Al-Khelaïfi de rebâtir son équipe. Cet été, sept joueurs seront en fin de contrat et pourraient quitter la capitale (Cavani, Thiago Silva, Meunier, Kurzawa, Kouassi, Choupo-Moting et Aouchiche) et deux joueurs actuellement prêtés retourneront dans leur club (Rico et Icardi). Ainsi, le Paris SG pourrait profiter de l'argent obtenu grâce à une vente de Neymar pour rajeunir son effectif et le franciser.

La francisation du groupe semble être le coeur du futur projet parisien, à en croire nos confrères transpyrénéens. Kylian Mbappé serait la pierre angulaire dudit projet puisque le club compte construire autour de lui. C'est ici que le dossier Antoine Griezmann entre en jeu. Avec cette volonté de recruter des joueurs français, l'idée d'un échange entre le champion du monde 2018 et Neymar pourrait aussi correspondre à ce que le PSG entend faire dans un avenir proche. Quoiqu'il en soit, Neymar serait décidé à retourner à Barcelone, que ce soit sous la forme d'une vente ou bien d'un échange.