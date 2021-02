Mercato - La presse française dément un accord entre l'OM et Jorge Sampaoli

Duel d'informations entre l'Espagne et la France. Hier soir, le média hispanique AS a annoncé, via son site internet, que l'OM avait un accord de principe avec Jorge Sampaoli pour le poste d'entraîneur. Ce jeudi après-midi, L'Equipe a confirmé la nouvelle concernant des contacts entre les deux parties mais pas d'accord.

Ainsi, Sampaoli a bien été sondé par la direction marseillaise mais aucun accord de principe n'aurait été trouvé. De sources françaises, les discussions sont donc moins poussées qu'en Espagne. Sampaoli souhaite, de toute façon, finir le championnat brésilien (26 février) avec l'Atlético Mineiro.