Mercato - La prolongation d'Angel Di Maria en bonne voie

Si depuis plusieurs mois les négociations du PSG avec Neymar et Mbappé occupent l'espace médiatique, la situation contractuelle d'Angel Di Maria est aussi préoccupante pour la direction parisienne. L'international argentin arrive à la fin de son contrat au mois de juin et pour l'heure il n'a toujours pas donné signe d'une possible prolongation au Paris Saint-Germain.

Mais selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain de 32 ans devrait bien poursuivre son aventure dans la capitale. Si l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid avait refusé en décembre dernier une offre de ses dirigeants pour prolonger en baissant son salaire, le joueur est prêt aujourd'hui à faire un effort financier s'il peut signer un nouveau contrat de minimum deux ans. Les négociations se poursuivent, mais l'entourage d'El Fideo est confiant et pense qu’un accord devrait être trouvé dans les prochaines semaines.