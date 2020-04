Mercato - La proposition du Barça à Lautaro Martinez

Le dossier Lautaro Martinez risque d'alimenter l'actualité du FC Barcelone durant tout l'été. En effet, l'attaquant argentin de 22 ans est la cible numéro 1 des Catalans au poste d'attaquant de pointe mais les tractation s'annoncent déjà des plus compliquées avec l'Inter Milan. En effet, le club italien n'est pas forcément vendeur même si la clause libératoire d'El Tauro, fixée à 111 millions d'euros du 1er au 15 juillet, risque de lui causer du tort.

Pour Tuttosport, le Barça, qui souhaite s'offrir les services de l'Argentin afin de préparer l'après Luis Suarez, a déjà fait une proposition chiffrée à Lautaro Martinez. Cette offre, relayée par les deux principaux médias catalans Mundo Deportivo et Sport, serait de 7 millions d'euros net par saison pour un contrat de cinq ans (plus deux en option). A titre de comparaison, il gagne actuellement un peu plus de 2 millions d'euros net en Lombardie. Si l'Inter lui a déjà soumis une offre de prolongation avec un salaire de 4M d'euros à la clé (+ bonus), les Milanais souhaitaient, dans le même temps, supprimer la clause libératoire. Ces derniers jours, l'agent du joueur a dr'ailleurs fait un point sur l'avenir de son poulain...