Mercato - La réponse franche de David Alaba au Bayern Munich

David Alaba a profité de la conférence de presse du Bayern pour répondre aux interrogations sur son avenir.

Alors que son avenir fait les gros titres des médias allemands ces dernières heures, notamment après l'annonce du Bayern de supprimer son offre de prolongation de contrat, David Alaba a fait son apparition en conférence de presse, avant le match de Ligue des Champions. Mais les journalistes ont mis au second plan la rencontre face à Salzbourg pour demander des précisions sur son avenir, lui qui arrive en fin de contrat en 2021.

Et visiblement, Alaba (28 ans) n'était pas au courant de la prise de parole du Bayern. "Comme vous tous, je l'ai appris dans les médias. C'est bien sûr une situation particulière. Il faut voir comment cela va se passer. J’aime vraiment jouer pour le Bayern. Je me sens très à l'aise et je suis heureux de faire partie de l'équipe. Je ne peux pas dire à quoi ressemblera le futur. Je n'ai pas été approché, aucun club ne m'a officiellement parlé. (…) Le Bayern Munich a toujours été mon seul interlocuteur. Je n'ai eu aucun contact avec d'autres clubs".

Si le Bayern lui a posé un ultimatum, le défenseur autrichien assure qu'il était impossible pour lui de prendre une décision ces derniers jours. "Je n’ai pas pu prendre de décision finale alors que j’avais trois matches en une semaine". Mais comme le linge sale se lave visiblement en public en Bavière, Alaba en a profité pour tacler sa direction. "J’aurais aimé que tout ça reste en interne. Vu comment j’ai été dépeint, je comprends le point de vue des fans, mais ce n’est pas la vérité. Les sommes annoncées dans les médias ne sont pas vraies. Je suis déçu et même blessé que les chiffres n'aient pas été démentis par mes dirigeants". Au moins, c'est dit !