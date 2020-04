Mercato - La révélation Jonathan David donne sa priorité au Barça !

Courtisé par de nombreux cadors continentaux, dont l'Olympique Lyonnais, Jonathan David (20 ans), l'attaquant canadien de La Gantoise, aurait donné sa préférence au FC Barcelone, affirme El Mundo Deportivo.

Cet été, lors du prochain mercato, le FC Barcelone cherchera à frappe fort sur le marché en recrutant un attaquant de renom. Le club catalan a deux pistes prioritaires, connues depuis plusieurs semaines. Elles mènent à Neymar (Paris Saint-Germain) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Mais les Blaugrana pourraient bel et bien activer un plan C, en cas d'échec dans les deux dossiers précédemment évoqués. Ainsi, selon le quotidien espagnol El Mundo Deportivo, les pensionnaires du Camp Nou pourraient prochainement enregistrer le renfort de Jonathan David.

Canadien, né aux Etats-Unis de parents haïtiens, l'attaquant de 20 ans livre un exercice impressionnant en Belgique. Avec 23 buts inscrits et 10 passes décisives distillées en 40 matches toutes compétitions confondues, le natif de Brooklyn, qui cartonne également en sélection (11 buts en 12 matches), suscite les convoitises de plusieurs grands clubs du Vieux Continent. L'Olympique Lyonnais (l'hiver dernier), Arsenal, le Bayern Munich, Everton, le PSV Eindhoven ou encore le FC Porto, qui avait proposé 6 millions d'euros à l'été dernier, s'intéressent de près au prodige canadien.

Mais le principal intéressé, auteur d'un doublé en Ligue Europa face à l'ASSE (3-2), est un fan du Barça, depuis l'époque Ronaldinho. Il aurait donc porté son choix sur les Blaugrana, dont son environnement serait proche. Si rien n'est encore fait dans ce dossier, ce dernier présente plusieurs avantages pour le Barça. Le joueur souhaite venir et l'indemnité de transfert (25 millions d'euros) serait bien moins conséquente que pour les deux pistes prioritaires. Deux ans après avoir rejoint l'Europe et la Belgique, gratuitement, Jonathan David s'apprête-t-il à franchir un nouveau cap dans sa carrière ?