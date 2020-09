Mercato - La rumeur Lautaro-Real tuée dans l'oeuf

Il y a quelques heures, nos confrères italiens de Sportmediaset ont prétendu qu'un accord avait été trouvé entre le Real Madrid et les agents de Lautaro Martinez. Une information surprenante, alors que le FC Barcelone vise l'attaquant argentin (23 ans) depuis des mois et que les dirigeants nerazzurri ont encore répété récemment qu'il ne partirait pas cet été. Mais cette tendance est visiblement toujours d'actualité, puisque le club italien a fait savoir, via le journaliste Fabrizio Romano, qu'il n'avait reçu aucune offre de la Casa Blanca pour Lautaro Martinez.

Inter have *not* received any bid from Real Madrid for Lautaro Martinez. 🔵🇦🇷 #transfers #Inter #RealMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2020