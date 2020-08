Mercato - La rumeur PSG/Ronaldo relancée ?

L'art du teasing est manié à la perfection par nos confrères de France Football. Alors que la Une de l'hebdomadaire de demain vient d'être dévoilée, cette dernière laisse apercevoir un titre "CR7, Paris en tête". Sur le site internet, FF en dit plus sur cette enquête, qui pourrait intéresser les supporters parisiens.

Si les plus gros détails seront dévoilés demain, on apprend tout de même que Ronaldo ne s'interdit pas un départ de la Juve cet été. Arrivé en 2018 contre 100 millions d'euros, après 9 ans au Real Madrid, le quintuple Ballon d'Or connaîtrait quelques tourments à la Vieille Dame. Venu à la Juve pour aider le club italien à remporter une Ligue des Champions, qui lui échappe depuis 1996, CR7 aurait aussi une attirance pour un club français. En s'appuyant sur le titre, on imagine que la destination plausible pour le Portugais serait le PSG. Cette saison, Ronaldo (35 ans) a planté 35 buts et délivré 7 passes décisives en 45 matchs, toutes compétitions confondues.