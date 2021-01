Mercato - La somme du transfert de Diatta à Monaco est connue

On vous en parlait ce matin, Krépin Diatta (21 ans) serait sur le point de rejoindre l'AS Monaco en provenance du Club Bruges. Si rien n'est encore signé, l'ailier sénégalais devrait, selon nos informations, s'engager contre la somme de 16 millions d'euros payable en cinq fois. Grand espoir et international avec les Lions de la Téranga, Diatta a inscrit 10 buts et délivré deux passes décisives en 19 matchs de Jupiler League.